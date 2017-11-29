Хавбек «Тоттенхэма» Сон Хын Мин – лучший азиатский игрок 2017 года за рубежом

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин был признан лучшим азиатским футболистом 2017 года в зарубежном клубе. Об этом сообщается на официальном сайте Азиатской конфедерации футбола.

На счету 25-летнего хавбека 21 гол и 10 результативных передач в составе «Тоттенхэма» во всех турнирах сезона-2016/17. В квалификации чемпионата мира 2018 года Сон Хын Мин принял участие в 12 матчах, забил 7 голов и отдал 1 голевой пас.

Для хавбека «шпор» этот титул стал вторым в карьере. В первый раз звание лучшего азиатского игрока в зарубежном клубе ему досталось в 2015 году.