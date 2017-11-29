Игуаин должен восстановиться к матчу с «Наполи»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, который на днях успешно перенёс операцию на сломанном пальце левой руки, уже возобновил тренировки с командой, сообщает TuttoJuve.



По данным источника, форвард должен попасть в список игроков, которых главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри вызовет на гостевой матч 15-го тура Серии А с «Наполи». Поединок состоится в пятницу, 1 декабря, на стадионе «Сан-Паоло».



Игуаин со скандалом покинул «Наполи» в 2016 году, перебравшись в «Ювентус», и многие болельщики неаполитанцев до сих пор считают его предателем клуба.

Игуаин успешно перенёс операцию на руке