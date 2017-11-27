Игуаин успешно перенёс операцию на руке

«Ювентус» подтвердил, что нападающий Гонсало Игуаин успешно перенес операцию, но не сообщил о времени восстановления игрока.



«Гонсало Игуаин сегодня перенес операцию на сломанном пальце левой руки. Операция, которая длилась приблизительно 45 минут и прошла успешно, была проведена доктором Л. Пеголи, профессором Р. Росси и медицинским персоналом в одной из клиник Турина. Дата возвращения Игуаина в строй будет определена в ближайшие дни», — сказал клуб в заявлении на своем официальном сайте.

Скорее всего, Игуаин будет вынужден пропустить встречу с бывшей командой. Матч «Наполи» — «Ювентус» состоится 1 декабря. Начало – в 22:45 мск.