Неймар: буду смотреть жеребьёвку ЧМ-2018 по телевизору с попкорном

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал, будет ли следить за предстоящей 1 декабря жеребьёвкой чемпионата мира—2018.



«Полагаю, мы способны достойно сыграть с любой сборной. Сделаем попкорн в микроволновке, пригласим друзей, родных и все вместе усядемся у телевизора», — приводит слова Неймара пресс-служба ФИФА.



Ведущим шоу финальной жеребьёвки ЧМ-2018 будет популярный шоумен Иван Ургант. На церемонии выступят российские певицы Лариса Долина и Алсу. Трансляция начнётся на Первом канале в 18:00 мск.

Долина и Алсу выступят на церемонии жеребьёвки ЧМ-2018