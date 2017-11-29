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Неймар: буду смотреть жеребьёвку ЧМ-2018 по телевизору с попкорном

Футбол

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал, будет ли следить за предстоящей 1 декабря жеребьёвкой чемпионата мира—2018.

«Полагаю, мы способны достойно сыграть с любой сборной. Сделаем попкорн в микроволновке, пригласим друзей, родных и все вместе усядемся у телевизора», — приводит слова Неймара пресс-служба ФИФА.

Ведущим шоу финальной жеребьёвки ЧМ-2018 будет популярный шоумен Иван Ургант. На церемонии выступят российские певицы Лариса Долина и Алсу. Трансляция начнётся на Первом канале в 18:00 мск.

Долина и Алсу выступят на церемонии жеребьёвки ЧМ-2018
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Новости. Чемпионат мира 2018
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