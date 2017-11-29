РФПЛ и РФС рассмотрят детальный план внедрения системы видеопомощи арбитрам

29 ноября состоялось заседание совместной рабочей группы Российского футбольного союза и Российской футбольной Премьер-Лиги, на котором обсуждался вопрос о перспективах использования системы видеоассистентов судьи (Video Assistant Referees), сообщает пресс-служба РФС.



Было принято решение о начале процесса обучения арбитров и технического персонала с декабря 2017 года в двух центрах – в Москве и Краснодаре.



В ближайшее время на рассмотрение общего собрания Российской футбольной Премьер-Лиги и бюро исполкома Российского футбольного союза будет вынесен детальный план по внедрению системы VAR на российских соревнованиях.