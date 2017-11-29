Хохлов: Смолов давно хочет уехать в Европу, и ему нужно пробовать

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов, в прошлом игравший за «Реал Сосьедад», прокомментировал информацию об интересе мадридского «Реала» к нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову.

«Шорт-лист не состоит из двух фамилий. Там может быть и 50 человек на одну позицию, так что, возможно, и Фёдор Смолов в таком листе у «Реала» действительно появился. Если испанцы пишут, что там всего четыре претендента, я бы не торопился с выводами. У такого клуба, как «Реал Мадрид», на одну позицию явно не может быть только четыре человека.

Смолов давно хочет уехать в Европу, и ему нужно это пробовать. Где начинать, лучше всего решать ему: будет это сразу гранд или команда пониже уровнем», – сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.