«Базель» и «Цюрих» пробились в полуфинал Кубка Швейцарии

«Базель» переиграл «Люцерн» в домашнем матче 1/4 финала Кубка Швейцарии со счётом 2:1 и пробился в следующий раунд турнира. У победителей дублем отметился защитник Михаэль Ланг, а в составе проигравших отличился хавбек Паскаль Шюрпф.



В параллельном поединке «Цюрих» принимал «Тун». Гости вели со счётом 3:1 до 85-й минуты, но хозяева в концовке успели забить три мяча, два из которых на счету Микаэля Фрея. Благодаря победе со счётом 4:3 команда из Цюриха пробилась в полуфинал Кубка.



В Лиге чемпионов «Базель» выступает вместе с ЦСКА в группе A. Положение команд можно посмотреть на «Чемпионате».