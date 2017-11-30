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«Спартак» упустил победу над «Арсеналом» в молодёжном первенстве

Футбол

В российском молодёжном первенстве сыгран первый матч 19-го тура. Тульский «Арсенал» принимал «Спартак», который не сумел выиграть в шестом матче кряду. Отметим, что в первом круге красно-белые выиграли (4:2).

В отчётном матче была зафиксирована ничья – 1:1, а оба мяча команды забили после перерыва. На 73-й минуте Даниил Лопатин вывел «Спартак» вперёд, но спустя 10 минут Асланбек Сикоев восстановил равенство в счёте. Арбитр Александр Федотов назначил пенальти, который нападающий уверенно реализовал.

После 19 туров на счету «Спартака» 29 очков и 5-е место. «Арсенал» расположился на 14-й строчке. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 19-й тур
30 ноября 2017, четверг. 13:00 МСК
Арсенал-мол.
Тула
1 : 1
Спартак-мол.
Москва
0:1 – Лопатин – 73, 1:1 – Сикоев – 83
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