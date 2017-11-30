Савин: Смолов в «Реале» — это невозможно, лучше уйти в условный «Вэст Хэм»

«Бывший нападающий «Крыльев Советов», «Амкара» и других клубов РФПЛ Евгений Савин прокомментировал информацию испанских СМИ, согласно которой нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов попал в сферу интересов «Реала».



«Смолов в „Реале“ — это невозможно. Не потому, что Федя плохой футболист, он как раз лучший нападающий нашей страны. А потому, что на данном этапе ему лучше уйти в условный „Вэст Хэм“, о котором писали. Получать там игровую практику, становиться там лидером и самым сильным в чемпионате. Потом через сборную и чемпионат мира идти дальше.

Однозначно он может быть в шорт-листе, но в «Реал» не берут без побед в сборной, суперуверенной игры. Ему как раз не хватает стабильного выступления в национальной команде. Если бы он в 2008 году взял бронзу на Евро и несколько лет подряд становился лучшим бомбардиром, тогда я был бы уверен, что он может перейти в «Челси», «Реал», «Баварию» и так далее.

Сложно сказать, кто раньше уедет в Европу — он или кто-то другой. На чемпионате мира будет видно. Я уверен, что у Кокорина получилось бы в Европе, у Смолова, Дзагоева, Миранчуков. Опять же, мы верим в них из года в год, но они должны показать на чемпионате мира, чего они стоят», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Тяпковым.

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