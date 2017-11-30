Ригони: очень извиняюсь перед Комбаровым, поверьте, мне искренне жаль!

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони извинился перед защитником «Спартака» Дмитрием Комбаровым за эпизод, который произошёл во время матча между командами в 18-м туре РФПЛ. Игрок красно-белых сломал ребро после столкновения с аргентинцем в концовке встречи, завершившейся победой «Спартака» со счётом 3:1.

«Первое и самое главное, что я хочу сказать, – это не было умышленной грубостью, стремлением нанести Комбарову повреждение. Я никогда не действовал на поле грубо и всегда уважительно отношусь к сопернику. Второе: я бы никогда не подумал, что смогу нанести человеку такую тяжёлую травму… Мне показалось, что это был сугубо игровой эпизод.

В первые секунды не представлял, что падение защитника «Спартака» вызовет такие серьёзные последствия. Поверьте, мне искренне жаль! Я пока сложно понимаю новости на русском и о травме Комбарова узнал буквально вчера. Я очень извиняюсь перед Дмитрием! Ещё раз подчеркну – я не хотел нанести ему травму. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй! Надеюсь, что он меня простит. Ещё раз – прошу меня извинить. Это то очень малое, что я могу сделать после такого столкновения», — сказал Ригони в интервью Bobsoccer.