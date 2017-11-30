Сегодня, 30 ноября, в Государственном Кремлевском дворце накануне жеребьёвки чемпионата мира — 2018 презентовали дизайн трофея лучшему игроку матча, разработанный для предстоящего первенства мира в России.
Награда BUD Man of the Match вручается лучшему игроку каждого из 64 матчей чемпионата мира по футболу.
В Москве презентовали дизайн трофея лучшему игроку матча чемпионата мира — 2018
В мероприятии приняли участие бывший вратарь сборной Англии Дэвид Симэн и двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу.
Лучшие игроки матчей, которым достанется трофей на предстоящем мундиале, будут определены болельщиками со всего мира онлайн.
В Москве презентовали дизайн трофея лучшему игроку матча чемпионата мира — 2018