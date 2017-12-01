«Валенсия» и «Кадис» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

«Валенсия» вышла в 1/8 финала Кубка Испании после победы над «Сарогосой» и в ответной встрече. После выигрыша со счётом 2:0 в первом матче команда из Валенсии на поле «Местальи» разгромила соперников со счётом 4:1.



Сантьяго Лоренсо оформил дубль, ещё по голу на счету Роберта Ибаньеса и Рубена Везу. Автором гола в составе команды гостей стал Хорхе Помбо.



В параллельном матче 1/16 финала Кубка Испании «Бетис» и «Кадис» забили на двоих восемь голов. Победу в ответной встрече и путёвку следующую стадию заработали гости из Кадиса (5:3).



Кристиан Тельо дважды отличился в составе «Бетиса», Даниэль Ромера забил два гола за «Кадис».