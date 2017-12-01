Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Валенсия» и «Кадис» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

Футбол

«Валенсия» вышла в 1/8 финала Кубка Испании после победы над «Сарогосой» и в ответной встрече. После выигрыша со счётом 2:0 в первом матче команда из Валенсии на поле «Местальи» разгромила соперников со счётом 4:1.

Сантьяго Лоренсо оформил дубль, ещё по голу на счету Роберта Ибаньеса и Рубена Везу. Автором гола в составе команды гостей стал Хорхе Помбо.

В параллельном матче 1/16 финала Кубка Испании «Бетис» и «Кадис» забили на двоих восемь голов. Победу в ответной встрече и путёвку следующую стадию заработали гости из Кадиса (5:3).

Кристиан Тельо дважды отличился в составе «Бетиса», Даниэль Ромера забил два гола за «Кадис».

Кубок Испании. 1/16 финала. 2-й матч
30 ноября 2017, четверг. 23:30 МСК
Валенсия
Валенсия
4 : 1
Сарагоса
Сарагоса
1:0 – Лоренсо – 28, 2:0 – Лоренсо – 59, 3:0 – Ибаньес – 68, 4:0 – Везу – 86, 4:1 – Помбо – 87
Кубок Испании. 1/16 финала. 2-й матч
30 ноября 2017, четверг. 23:30 МСК
Бетис
Севилья
3 : 5
Кадис
Кадис
0:1 – Барраль – 3, 1:1 – Будебуз – 8, 1:2 – Ромера – 18, 2:2 – Тельо – 24, 2:3 – Гарсия – 26 (пен), 2:4 – Ромера – 41, 3:4 – Тельо – 64, 3:5 – Кецоевич – 78
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент