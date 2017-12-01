Нагельсман: как в случае с «Баварией», скажу, что контактов с «Боруссией» Д нет

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман не вёл переговоров с руководством дортмундской «Боруссии» на предмет работы в этом клубе. Нагельсман сам опроверг слухи о переговорах с дортмундцами.

«Я говорю сейчас то, что всегда говорил: как и в случае с «Баварией», скажу, что контактов с «Боруссией» нет. Никаких контактов с другими клубами у меня не было. Моя задача в том, чтобы «Хоффенхайм» вновь начал добиваться успехов», — приводит слова Нагельсмана Bild.

По итогам 13 туров чемпионата Германии «Хоффенхайм» с 20 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. В предыдущем сезоне команда заняла 4-е место.