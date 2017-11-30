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Хайнкес советует «Баварии» предпочесть Тухеля Нагельсману

Футбол

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес хорошо представляет себе будущего наставника команды. Как сообщает Sport Bild, 72-летний специалист посоветовал руководству немецкого гранда сделать ставку на бывшего рулевого «Майнца» и дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля.

Хайнкес ранее уже говорил, что «Баварии» следует назначить на этот ответственный пост немецкоязычного специалиста, поскольку придаёт фактору языка большое значение. Председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге также не исключил, что наставником команды станет Тухель. Немецкие СМИ немало обсуждали и вероятность назначения на этот пост 30-летнего наставника «Хоффенхайма» Юлиана Нагельсмана, однако Хайнкес предпочитает ему Тухеля.

Сам Хайнкес возглавил команду в начале октября, сменив уволенного Карло Анчелотти. Контракт Хайнкеса с «Баварией» в силе до лета 2018 года, и он уже неоднократно заявлял, что продлевать соглашение не будет.

В «Баварии» надеются, что Хайнкес поможет клубу найти нового главного тренера
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