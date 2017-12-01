Интернет-издание Goal восхитилось стадионом «Лужники»

Популярное интернет-издание Goal накануне сегодняшней жеребьёвки финальной части чемпионата мира 2018 года выразило восхищение стадионом «Лужники» в Москве.

«Стадион» «Лужники», который примет матч открытия и финал чемпионата мира—2018, выглядит потрясающе", — сообщается в официальном «твиттере» Goal.

В «Лужниках» пройдёт церемония и матч открытия чемпионата мира—2018, три игры группового этапа, матч 1/8 финала, один из полуфиналов и финал.

Видео можно посмотреть в «твиттере» интернет-издания Goal.