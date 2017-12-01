Сборная России на ЧМ-2018 сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем

Определились соперники сборной России на домашнем чемпионате мира, который пройдёт в 2018 году.

Команда Станислава Черчесова сыграет в группе А со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

С командой Саудовской Аравии сборная России сыграет 14 июня в матче открытия чемпионата мира в Москве на стадионе «Лужники», с Египтом — 19 июня в Санкт-Петербурге, а с Уругваем — 25 июня в Самаре.

21-й по счёту чемпионат мира по футболу пройдёт в 2018 году с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.