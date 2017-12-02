Ловчев: сборную России ждёт экзотический футбольный эксперимент

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев оценил шансы сборной России выйти в плей-офф чемпионата мира — 2018. По итогам жеребьёвки россияне попали в одну группу с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.



«Я думаю, что довольно-таки хорошая жеребьёвка для нас произошла. Не хочется забегать вперед, но у меня есть уверенность, что из этой группы мы должны выйти… Уругвай умеет играть, его футболисты играют в сильнейших командах. Но перед ним встретимся с Египтом, у которого есть, конечно, игрок из „Ливерпуля“ — Салах, но в единственном числе. Ну и начнём с Саудовской Аравии. Я думаю, что это для нас такой экзотический футбольный эксперимент. Нам как раз иногда очень плохо, когда мы играем и уже заранее всей страной даём сборной преимущество. Нет, как раз очень хорошо поиграть сначала со слабыми командами и втягиваться в турнир. У меня полная уверенность, что из группы мы выйдем», — сказал Ловчев в интервью телеканалу «Звезда».

Главные итоги жеребьёвки ЧМ-2018: что увидим следующим летом Опасная группа для сборной России, новая встреча Аргентины с Нигерией и другие мысли по жребию ЧМ-2018.