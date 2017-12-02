«Малага» сыграла вничью с «Леванте» в матче 14-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» и завершилась со счётом 0:0.

«Малага» набрала восемь очков и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» имеет в своём активе 16 баллов и располагается на 14-й строчке. Турнирную таблицу Примеры можно посмотреть на «Чемпионате».

В следующем туре чемпионата «Малага» 10 декабря сыграет на выезде с «Реалом Сосьедад», а «Леванте» в этот же день примет на своём поле «Атлетик».