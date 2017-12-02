Ракитич: на ЧМ-2018 буду рад сыграть против своих друзей Месси и Маскерано

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич предвкушает непростую борьбу за выход из группы D в плей-офф чемпионата мира — 2018. Помимо встреч с командами Исландии и Нигерии хорватам предстоит матч со сборной Аргентины, цвета которой защищают партнёры Ракитича по «Барселоне» Лионель Месси и Хавьер Маскерано.



«Мы попали в сложную группу, предстоит большая битва. Считаю, у нас есть всё необходимое для выхода в плей-офф, буду рад сыграть против своих друзей Месси и Маскерано.



Это чемпионат мира, и нам предстоит сразиться с лучшими. Не могу дождаться начала первенства, особенно игры со сборной Аргентины. Уважение команде и Месси лично, но это ещё больше нас мотивирует», — подчеркнул Ракитич в интервью 24 sata.

Главные итоги жеребьёвки ЧМ-2018: что увидим следующим летом Опасная группа для сборной России, новая встреча Аргентины с Нигерией и другие мысли по жребию ЧМ-2018.