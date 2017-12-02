Хохлов: в матче «Динамо» с «Ростовом» всё было идеально

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал домашнюю победу над «Ростовом» (2:0) в матче 19-го тура РФПЛ.

«Смотрели игры Ростова и выбрали именно такую тактику. Парни на 100 процентов выполнили установку на игру и использовали моменты впереди. Понимал, что заменами можно сбить темп, но можно было и поломать стройность, которая у нас была. Всё устраивало, всё было идеально.

В таблицу смотрим, и этот отрезок очень важен, но мы готовились к сегодняшней игре и о следующей не думали.

Бечирай и Луценко отработали на 100 процентов. Были моменты, которые можно было ещё больше выжать, но в целом справились», — сказал Хохлов в эфире телеканала «Наш футбол».