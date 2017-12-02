«Динамо» выиграло у «Ростова», одержав первую победу с 14 октября

В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Арена Химки» московское «Динамо» принимало «Ростов» и победило со счётом 2:0.

Выйти вперёд бело-голубые сумели на 42-й минуте, когда точным ударом отметился Фатос Бечирай. Ещё до перерыва хозяева сумели установить окончательный результат — на 45-й минуте забил Александр Ташаев.

«Динамо» одержало вторую победу в РФПЛ под руководством Дмитрия Хохлова и первую с 14 октября.

В таблице чемпионата «Динамо» (19 очков) располагается на 14-й строчке, а «Ростов» (22) занимает 10-е место.