Кокорин повторил личный рекорд по голам в одном сезоне РФПЛ

Форвард «Зенита» Александр Кокорин забил победный гол в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:1). Таким образом, игрок сборной России довёл число своих мячей в нынешнем чемпионате до десяти и повторил личный рекорд.

Ранее Кокорин забивал десять голов в одном сезоне РФПЛ в составе «Динамо». Это случалось дважды — в сезоне-2012/13 и 2013/14. В обоих случаях нападающий провёл 22 матча в чемпионате, сейчас на его счету 19 игр в РФПЛ.

Видео гола Кокорина можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.