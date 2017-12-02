Сёмин: не надо нас сравнивать со «Спартаком», мы — «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от домашнего матча 19-го тура РФПЛ с «Рубином», завершившегося победой красно-зелёных со счётом 1:0.

«По результату матч замечательный. Не было много моментов, но была борьба. Первый тайм мы проиграли, хотя моментов „Рубин“ почти не создал. За 15 минут перерыва мы вместе с командой смогли перестроиться. Хорошо, что команда умеет реагировать на плохие ситуации. Второй тайм, по моему мнению, мы выиграли.



Я верю в игроков, это самое главное. Сложная ситуация была: ничего мы не могли сделать с „Рубином“. А потом вдруг во втором тайме заиграли совершенно по-другому. Это дорогого стоит.

Так или иначе, это самые сложные три очка для нас. С другими командами из верхней части таблицы нам было легче. Может быть, дело в том, что после Хабаровска мы были не так физически сильны.

Замена Антона Миранчука в перерыве? Он играл хорошо, но нам нужно было перестроить схему, учитывая лимит на легионеров.

Сравнения со «Спартаком»? Не надо нас ни с кем сравнивать. Мы сами по себе, мы — «Локомотив». У нас есть хорошая команда, хорошие футболисты.

Один комментатор сказал, что «Локомотиву» не повезёт сегодня. Но ведь везёт тому, кто везёт. А почему нам не должно везти? Мы разве что-то плохое сделали? У нас футболисты приличные, даже правила не нарушают, не грубят», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.