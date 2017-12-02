«Халл» на 95-й минуте ушёл от поражения в матче с «Шеффилд Уэнсдей»

«Халл Сити» сыграл вничью с «Шеффилд Уэнсдей» в матче 20-го тура Чемпионшипа. Встреча прошла в Шеффилде на стадионе «Хиллсборо» и завершилась со счётом 2:2.

В первом тайме Фрейзер Кэмпбелл вывел команду российского специалиста Леонида Слуцкого вперёд. Во второй половине игры Гари Хупер оформил дубль и, казалось бы, принёс «Шеффилду» три очка, однако на 95-й минуте Майкл Доусон вырвал для «тигров» ничью.

Серия «Халла» без побед достигла семи матчей, команда набрала 19 очков и занимает 20-е место в таблице. «Шеффилд Уэнсдей» (27) — 12-й.