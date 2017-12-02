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«Халл» на 95-й минуте ушёл от поражения в матче с «Шеффилд Уэнсдей»

Футбол

«Халл Сити» сыграл вничью с «Шеффилд Уэнсдей» в матче 20-го тура Чемпионшипа. Встреча прошла в Шеффилде на стадионе «Хиллсборо» и завершилась со счётом 2:2.

В первом тайме Фрейзер Кэмпбелл вывел команду российского специалиста Леонида Слуцкого вперёд. Во второй половине игры Гари Хупер оформил дубль и, казалось бы, принёс «Шеффилду» три очка, однако на 95-й минуте Майкл Доусон вырвал для «тигров» ничью.

Серия «Халла» без побед достигла семи матчей, команда набрала 19 очков и занимает 20-е место в таблице. «Шеффилд Уэнсдей» (27) — 12-й.

Англия - Чемпионшип. 20-й тур
02 декабря 2017, суббота. 18:00 МСК
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
2 : 2
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
0:1 – Кэмпбелл – 21, 1:1 – Хупер – 70, 2:1 – Хупер – 85, 2:2 – Доусон – 90+5
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