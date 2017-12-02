«Севилья» на своём поле переиграла «Депортиво»

«Севилья», соперник московского «Спартака» в групповом этапе Лиги чемпионов, одержала победу над «Депортиво» в матче 14-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В концовке первого тайма Виссам Бен-Йеддер вывел андалузцев вперёд, а на 78-й минуте Микаэль Крон-Дели удвоил преимущество. Ассистентом оба раза выступил Нолито.

«Севилья» набрала 28 очков и вышла на четвёртое место в таблице, опередив «Реал» (27), который пока не сыграл в этом туре. «Депортиво» (12) занимает 17-ю позицию.