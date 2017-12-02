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«Севилья» на своём поле переиграла «Депортиво»

Футбол

«Севилья», соперник московского «Спартака» в групповом этапе Лиги чемпионов, одержала победу над «Депортиво» в матче 14-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В концовке первого тайма Виссам Бен-Йеддер вывел андалузцев вперёд, а на 78-й минуте Микаэль Крон-Дели удвоил преимущество. Ассистентом оба раза выступил Нолито.

«Севилья» набрала 28 очков и вышла на четвёртое место в таблице, опередив «Реал» (27), который пока не сыграл в этом туре. «Депортиво» (12) занимает 17-ю позицию.

Испания - Примера. 14-й тур
02 декабря 2017, суббота. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
2 : 0
Депортиво
Ла-Корунья
1:0 – Бен-Йеддер – 45+1, 2:0 – Крон-Дели – 78
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