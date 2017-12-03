Фонсека: УПЛ — главная цель «Шахтёра», поэтому мы на неё бросаем основные силы

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека поделился эмоциями после домашней победы (2:0) над «Вересом» в матче 18-го тура УПЛ.

«Игра была сложной, мы играли с организованной командой. После первого гола их команда открылась, у нас появились ещё моменты. Почему „Шахтёр“ не проводит ротацию? Чемпионат — наша главная цель, поэтому мы на него бросаем основные силы. Я сегодня принял такое решение по составу.



Первым таймом я доволен. Сложно создавать голевые моменты, когда соперник хорошо организован в обороне. Но у нас было 3-4 момента в первом тайме. Я доволен игрой всех ребят.



Мы отлично провели два поединка с „Вересом“. Я и предыдущей игрой был доволен, а этой — вдвойне. Команда отлично показала себя в обороне. И мы играли не с кем-нибудь, а с сильной командой, которая хорошо показывает себя в чемпионате», — сказал Фонсека в эфире телеканала «Футбол 2».