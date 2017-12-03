«Реал» не смог победить «Атлетик» в Бильбао, Рамос был удалён

«Атлетик» из Бильбао и «Реал» сыграли вничью в матче 14-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счетом 0:0. Баски не смогли победить в шестом матче турнира подряд.

Мадридцы заканчивали матч вдесятером: на 86-й минуте Серхио Рамос сыграл локтем против Арица Адуриса и покинул поле, получив вторую жёлтую карточку.

«Реал» с 28 очками занимает четвертое место в турнирной таблице испанской Примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на восемь баллов. «Атлетик» (14) — 15-й.