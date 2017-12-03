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Дармиан: победа над «Арсеналом» — лучший способ отпраздновать мой День рождения

Футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Италии Маттео Дармиан остался доволен победой своей команды над «Арсеналом» (3:1) в 15-м туре АПЛ 2 декабря. В свой 28-й день рождения игрок появился на поле на 76-й минуте и помог манкунианцам добиться успеха.

«Это лучший способ отпраздновать мой День рождения! Отлично сработано, парни», — написал Дармиан в своём «твиттере», прикрепив к сообщению соответствующую фотографию.

Фото с матча в Лондоне можно посмотреть в официальном «твиттере» Маттео Дармиана.

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