Дармиан: победа над «Арсеналом» — лучший способ отпраздновать мой День рождения

Защитник «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Италии Маттео Дармиан остался доволен победой своей команды над «Арсеналом» (3:1) в 15-м туре АПЛ 2 декабря. В свой 28-й день рождения игрок появился на поле на 76-й минуте и помог манкунианцам добиться успеха.



«Это лучший способ отпраздновать мой День рождения! Отлично сработано, парни», — написал Дармиан в своём «твиттере», прикрепив к сообщению соответствующую фотографию.

Фото с матча в Лондоне можно посмотреть в официальном «твиттере» Маттео Дармиана.