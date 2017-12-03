Фабрегас: остаётся надеяться, что «Сити» оступится, и «Челси» сократит разрыв

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас поделился мыслями о погоне за лидирующим в турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити».

«Впереди ещё долгий путь, много матчей, и нам остаётся надеяться, что «Манчестер Сити» ещё оступится, и нам удастся сократить отрыв и оказать давление на них. Они лидируют вполне заслуженно, а наша задача — продолжать работать и следить за тем, что будет происходить», — цитирует испанца пресс-служба лондонского клуба.

«Челси» (32 очка) занимает третье место в таблице АПЛ, отставая от сыгравшего на матч меньше «Манчестер Сити» на восемь баллов.