Конте: победа после двух дней на передышку многое значит для «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Ньюкасл Юнайтед» (3:1) в матче 15-го тура АПЛ.

«Думаю, мы не очень хорошо начали матч. После того как счёт стал 1:0 в их пользу, мы начали играть с хорошей интенсивностью и показывать хороший футбол. Мы хорошо справились после всего двух дней на отдых. Несмотря на пропущенный гол, это солидное выступление. Мы показали хорошую мотивацию. Я применил ротацию, и игроки позитивно отреагировали.

Думаю, победа после двух дней на передышку многое значит. У «Ньюкасла» было преимущество, так как они отдыхали на один день больше", — цитирует Конте BBC.