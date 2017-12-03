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Прямая видеотрансляция матча «Хетафе» — «Валенсия»

Футбол

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 14-го тура испанской Примеры «Хетафе» — «Валенсия». Встреча в Хетафе состоится сегодня, 3 декабря, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес».

В турнирной таблице высшего испанского дивизиона «Валенсия» располагается на втором месте, опережая находящийся на 12-й строчке «Хетафе» на 15 очков.

Трансляция матча «Хетафе» — «Валенсия» начнётся в 18:15 по московскому времени. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».

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