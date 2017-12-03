Гол вратаря в матче с «Миланом» принёс «Беневенто» первое очко в Серии А

«Милан» сыграл вничью с «Беневенто» в матче 15-го тура Серии А. Встреча прошла в Беневенто на стадионе «Чиро Вигорито» и завершилась со счётом 2:2. Россонери провели первую игру под руководством главного тренера Дженнаро Гаттузо.

В конце первого тайма Джакомо Бонавентура вывел миланцев вперёд, однако на 50-й минуте Георге Пушкаш сравнял счёт. Вскоре Никола Калинич забил второй гол россонери. На 75-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Алессио Романьоли, и на 95-й минуте хозяева воспользовались численным преимуществом — голкипер Альберто Бриньоли прибежал в чужую штрафную и забил спасительный гол.

«Милан» (21 очко) занимает седьмое место в Серии А. «Беневенто», замыкающий турнирную таблицу, прервал серию из 14 подряд поражений и набрал свой первый балл в истории высшего дивизиона Италии.