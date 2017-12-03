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«Эйбар» обыграл «Эспаньол», одержав третью подряд победу в Примере

Футбол

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Эйбар» на своём поле принимал «Эспаньол». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей голы забили Энрике Гарсия, Иван Алехо и Хоан Хордан, который реализовал пенальти. Ещё один гол в этой встрече провёл в собственные ворота нападающий хозяев Серхи Энрич. Таким образом, «Эйбар» одержал третью подряд победу в чемпионате Испании.

«Эйбар» (17 очков) располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эспаньол» (16) находится на 15-й позиции.

Испания - Примера. 14-й тур
03 декабря 2017, воскресенье. 20:30 МСК
Эйбар
Эйбар
3 : 1
Эспаньол
Барселона
1:0 – Гарсия – 9, 2:0 – Алехо – 38, 3:0 – Хордан – 69 (пен), 3:1 – Энрич – 79 (автогол)
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