«Эйбар» обыграл «Эспаньол», одержав третью подряд победу в Примере

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Эйбар» на своём поле принимал «Эспаньол». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей голы забили Энрике Гарсия, Иван Алехо и Хоан Хордан, который реализовал пенальти. Ещё один гол в этой встрече провёл в собственные ворота нападающий хозяев Серхи Энрич. Таким образом, «Эйбар» одержал третью подряд победу в чемпионате Испании.

«Эйбар» (17 очков) располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эспаньол» (16) находится на 15-й позиции.