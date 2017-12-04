Анчелотти о возможной работе в сборной Италии: хотел бы остаться тренером клуба

Экс-наставник «Баварии» Карло Анчелотти подтвердил, что не намерен становиться главным тренером сборной Италии.

«Федерация футбола Италии связывалась со мной. Это большая честь, что многие люди хотят видеть меня во главе сборной Италии. Однако работа в сборной существенно отличается от клубной работы. Хотел бы остаться во главе клуба. Мне нравится ежедневно быть с командой. В итальянском футболе также есть некоторые проблемы, которые необходимо решить. В частности, существует конфликт интересов между федерацией футбола и клубами.

Пока что я планирую отдохнуть до 30 июня. Ранее я заключил контракт с «Баварией» и уважаю его. Тем более, что у сборной Италии, к сожалению, нет никаких важных матчей до июня. У меня нет проблем с Карло Тавеккио, хотя я не разговаривал с ним напрямую, с федерацией меня связывали другие люди", — приводит слова Анчелотти Football Italia.