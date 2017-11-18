Агент: Анчелотти отклонил предложение о работе главным тренером сборной Италии

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти отклонил предложение о работе наставником сборной Италии, сообщает Football Italia со ссылкой на информацию от агента Джованни Бранчини.

58-летний специалист считался основным кандидатом на место ушедшего с поста наставника национальной команды Джампьеро Вентуры. Переговоры о контракте Анчелотти со сборной Италии начались несколько дней назад, однако не увенчались успехом. Теперь основными кандидатами на пост наставника сборной называются главный тренер «Челси» Антонио Конте и наставник «Зенита» Роберто Манчини.

Ранее сообщалось, что Анчелотти требует, чтобы в федерации футбола Италии произошли реформы, прежде чем он даст свой ответ. Тренера якобы может привлечь только серьёзный проект. В настоящее время Анчелотти проживает в Канаде и не горит желаем возвращаться в Европу.