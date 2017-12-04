Луис Суарес: я бы беспокоился, если бы долго не забивал

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отметил, что голевая засуха у форварда – явление вполне обыденное. В нынешнем сезоне ему пришлось пройти через это, однако рук он не опускал.

«Случаются такие отрезки, разные ситуации, симптомы… Бывают моменты, когда ты в соответствующей форме и осознаёшь, что мяч никак не влетает в ворота соперников. Сколько бы усилий ты ни прилагал. Я бы беспокоился, если бы не забивал долго, но это не тот случай. Знал, что неудачная полоса закончится», — приводит слова Суареса Marca.

По итогам 14 туров Примеры Суарес принял участие в 11 матчах, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей.