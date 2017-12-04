Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи
ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Французский актёр из «Такси» Насери посетил «Казань Арену»

Футбол

Французский актёр Сами Насери, исполнивший главную роль в фильме «Такси» и его продолжениях, посетил «Казань Арену», на которой в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира. Об этом сообщается в официальном «инстаграме» стадиона.

Пресс-служба «Казань Арены» отмечает, что Насери является ярым поклонником футбола и не пропускает ни одного чемпионата мира. Актёр с восторгом отметил функциональные возможности казанского стадиона.

Матчи чемпионата мира пройдут в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Казань примет четыре игры группового этапа турнира: Франция – Австралия, Иран – Испания, Польша – Колумбия и Корейская Республика – Германия, а также встречи 1/8 и 1/4 финала чемпионата мира.​

«Он летит, как скорый поезд Москва – Питер». Главный в сборной Египта
6 декабря Мохамед Салах сыграет в Лиге чемпионов против «Спартака», а через полгода – против сборной России на чемпионате мира.
Комментарии (0)
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент