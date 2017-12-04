Французский актёр из «Такси» Насери посетил «Казань Арену»

Французский актёр Сами Насери, исполнивший главную роль в фильме «Такси» и его продолжениях, посетил «Казань Арену», на которой в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира. Об этом сообщается в официальном «инстаграме» стадиона.

Пресс-служба «Казань Арены» отмечает, что Насери является ярым поклонником футбола и не пропускает ни одного чемпионата мира. Актёр с восторгом отметил функциональные возможности казанского стадиона.



Матчи чемпионата мира пройдут в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Казань примет четыре игры группового этапа турнира: Франция – Австралия, Иран – Испания, Польша – Колумбия и Корейская Республика – Германия, а также встречи 1/8 и 1/4 финала чемпионата мира.​