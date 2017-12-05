Гол Пандева принёс «Дженоа» победу над «Вероной»

«Дженоа» одержал победу с минимальным счётом над «Вероной» в матче 15-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в составе генуэзской команды на второй добавленной минуте к первому тайму забил бывший нападающий «Интера» и «Наполи» Горан Пандев.

«Дженоа» набрал 13 очков и поднялся на 15-ю позицию в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Верона» имеет в своём активе 9 баллов и располагается на 19-м месте.