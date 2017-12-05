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Гол Пандева принёс «Дженоа» победу над «Вероной»

Футбол

«Дженоа» одержал победу с минимальным счётом над «Вероной» в матче 15-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в составе генуэзской команды на второй добавленной минуте к первому тайму забил бывший нападающий «Интера» и «Наполи» Горан Пандев.

«Дженоа» набрал 13 очков и поднялся на 15-ю позицию в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Верона» имеет в своём активе 9 баллов и располагается на 19-м месте.

Италия - Серия А. 15-й тур
04 декабря 2017, понедельник. 23:00 МСК
Верона
Верона
0 : 1
Дженоа
Генуя
0:1 – Пандев – 45+2
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