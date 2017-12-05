Жо: теперь я другой человек — больше не выпиваю спиртное и не гуляю

Нападающий «Коринтианса» Жо, признанный лучшим игроком сезона в чемпионате Бразилии, выразил надежду, что сможет попасть в состав бразильской сборной и сыграть на чемпионате мира — 2018. Он также рассказал, что помогло ему вернуться на высокий уровень после затяжного спада.



«Тите рассматривает и другие кандидатуры, но мои качества могут мне помочь отобраться в сборную. К тому же теперь я другой человек — больше не выпиваю спиртное, не гуляю, вырос в настоящего лидера. Если у меня появится возможность вновь попасть на чемпионат мира, то я больше не буду пытаться сделать на поле всё и сразу, как это было в 2014 году.

Я изменил свою жизнь только после того, как меня бросила жена, а фанаты «Атлетико Минейро» стали отворачиваться. Моя личная жизнь и карьера шли ко дну. Тогда я решил, что настало время всё изменить. Когда спонсор предложил нам выпить пиво после чемпионства, я отказался. Знал, что в нём не содержится алкоголя, но если бы я сделал глоток, то стал бы выглядеть как лицемер. Бог помог мне найти свой путь. Сожалею, что в своё время не смог реализовать себя в Европе настолько, насколько должен был. Теперь я ни в коем случае не допущу, чтобы те ошибки повторились", — приводит слова 30-летнего футболиста AP.



Жо выступал в ЦСКА с 2006 по 2008 год. В Европе он также защищал цвета «Манчестер Сити», «Эвертона» и «Галатасарая».