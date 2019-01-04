Агент Зинченко: «Манчестер Сити» не хочет продавать Александра зимой

Алан Прудников, представитель полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, рассказал о будущем украинского футболиста.



«Он до сих пор недоволен, но ситуация уже лучше, чем два месяца назад. Он сыграл в трёх матчах в Лиге чемпионов, и мы ценим те шансы, которые ему дают. Они ему нужны для того, чтобы расти дальше. Мы всегда открыты для возможных вариантов. «Манчестер Сити» не хочет продавать его зимой, так как нуждается в нём. Но мы готовы выслушать предложения, особенно касаемо лета. У нас прекрасные отношения с «Наполи» после общения летом 2017 года. Но по сравнению с тем временем цена на Александра значительно выросла, поэтому всё сложно», – сказал Алан Прудников в эфире Radio Marte.

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