Ковач: «Бавария» — охотник, мы хотим усилить давление на «Боруссию»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач высказался о борьбе за чемпионский титул в Бундеслиге.

«Мы охотники, хотим усилить давление на дортмундскую «Боруссию». Продолжим с того момента, где остановились", — приводит слова Ковача официальный "твиттер" клуба.

После 17 туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. Отставание мюнхенского клуба от лидирующей дортмундской «Боруссии» составляет шесть очков. В последних пяти встречах «Бавария» одержала пять побед в Бундеслиге.

В следующем туре «Бавария» 18 января на выезде сыграет с «Хоффенхаймом». «Боруссии» 19 января предстоит гостевая встреча с «РБ Лейпциг».

В первом круге «Бавария» уступила «Боруссии» на выезде со счётом 2:3.