Алли — о поражении «Вулверхэмптону»: возможно, мы были слишком уверены в себе

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли рассказал о поражении в домашнем матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:3).

«Что нам сказал Маурисио Почеттино? Если честно, я не думаю, что ему нужно было говорить слишком много. Мы были разочарованы. Команда набрала хорошую форму. Возможно, мы просто были слишком уверены в себе.

«Вулверхэмптон» — отличная команда. Наверное, мы просто думали, что выиграем. Но так нельзя делать, если хочешь побеждать и быть на вершине. Нужно быть хладнокровным в каждой игре. После матча мы понимали, что не должны были допустить поражение», — приводит слова Алли Sky Sports.

«Тоттенхэм», набрав 48 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.