«Бешикташ» близок к приобретению защитника ПСВ

«Бешикташ» близок к приобретению защитника эйндховенского ПСВ Николя Исима-Мирена, сообщает FOX Sports.



По информации источника, 27-летний французский футболист уже отправился в Стамбул для проведения заключительной стадии переговоров. Ожидается, что турецкий клуб арендует Исима-Мирена до конца текущего сезона. Также «Бешикташ» рассчитывает на включение опции выкупа в арендное соглашение с ПСВ.



Исима-Мирен перешёл в эйндховенский ПСВ из «Монако» в 2015 году. Французский защитник провёл в составе голландского клуба 130 матчей и трижды становился чемпионом Нидерландов.



После 17 туров «Бешикташ» набрал 26 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Текущим лидером турнира является «Истанбул Башакшехир», в активе которого 35 очков.