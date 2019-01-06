Линекер потроллил «Реал» за поражение в матче с «Реалом Сосьедад»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, который также выступал за «Барселону», подшутил над мадридским «Реалом», который уступил «Реалу Сосьедад» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата Испании.

«Несмотря на очередное домашнее поражение, я всё ещё думаю, что „Реал“ попадёт в Лигу Европы», — написал Линекер в своём «твиттере».

После матча «Реал» остался на пятом месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата, набрав 30 очков. Впрочем, от зоны Лиги чемпионов «Королевский клуб» отстаёт всего на одно очко. Напомним, что в матче 17-го тура Примеры «Реал» в гостях сыграл вничью с «Вильярреалом» со счётом 2:2.

В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Бетисом». Матч состоится 13 января.