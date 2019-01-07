Представитель Руни: Уэйн был дезориентирован, приняв снотворное и алкоголь

Представитель английского нападающего «Ди Си Юнайтед» Уэйна Руни объяснил поведение своего клиента, который был арестован за нецензурную брань в аэропорту Вашингтона.

«Во время полёта Уэйн принял предписанное количество снотворных таблеток, смешав их с некоторым количеством алкоголя. Поэтому он был дезориентирован по прибытии. Руни выписали законный штраф, и вскоре после этого он был освобождён в аэропорту", — сообщил представитель форварда.

За своё поведение 33-летнему футболисту пришлось заплатить штраф в размере $ 116.

Ранее у Руни уже возникали проблемы из-за употребления алкоголя. Осенью 2017 года форвард был лишён водительских прав сроком на два года и приговорён к 100 часам исправительных работ за управление автомобилем в нетрезвом виде.