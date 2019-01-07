Наумов: из Алиева и Милевского в «Локо» получилась бы связка Кокорин — Мамаев

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, что бывший нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Артём Милевский мог перейти в московский клуб.

«Когда мы вели переговоры с киевским «Динамо» по Алиеву, речь шла и о переходе Артёма Милевского. Палыч сомневался, и мы пришли к выводу, что вместе этих ребят не стоит везти в Москву. Получилась бы связка Кокорин — Мамаев. Зато Саша Алиев отличный сезон у нас провёл. И в семье у него всё было прекрасно. Саня вообще работящий парень, очень любит футбол. Но! Все эти качества он проявлял только в командах у Сёмина», — цитирует Наумова «Спорт уик-энд».

В составе «Локомотива» Алиев провёл 27 игр, в которых забил 15 голов, преимущественно со штрафных ударов.