«Реал» не намерен покупать футболистов в зимнее трансферное окно

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо выразил мнение, что нынешний состав команды способен добиваться поставленных целей и не нуждается в усилении в зимнее трансферное окно.



«Зимние приобретения? Сейчас отличный момент, чтобы укрепить мысль о том, насколько сильны наши игроки. Эти футболисты выиграли множество трофеев, среди которых три Лиги чемпионов подряд. Это невероятные игроки», — цитирует Бутрагеньо Football Espana со ссылкой на AS.



Напомним, к настоящему моменту единственным приобретением «Реала» в зимнее трансферное окно является 19-летний полузащитник Браим Диас, перешедший из «Манчестер Сити». Сумма перехода составила € 15 млн, но она может вырасти ещё на € 7,3 млн за счёт бонусов.

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