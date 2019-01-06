«Реал» опять ужасен. Солари ничего не изменит

«Реал» провёл первый домашний матч после того, как выиграл 22 декабря клубный чемпионат мира. Перед началом игры с «Реалом Сосьедад» капитан Серхио Рамос показал трофей «Сантьяго Бернабеу». На трибунах зияли пустоты: так болельщики «сливочных» откликаются на происходящее с действующим победителем Лиги чемпионов, и никакие победы над «Аль-Айнами» не способны снизить негативные эмоции от игры «Реала» в этом сезоне.

«Реал Сосьедад» казался лёгкой добычей для команды Сантьяго Солари. Баски перед визитом в Мадрид потерпели четыре поражения подряд в Примере и находились лишь в трёх очках от зоны вылета. Однако самое удивительное было то, что по набранным на чужих полях очкам «Реал Сосьедад» шёл на втором месте в чемпионате Испании, уступая только «Барселоне»! Вдобавок перед Новым годом клуб из Сан-Себастьяна сменил главного тренера: отправленного в отставку Асьера Гаритано сменил Иманол Альгуасиль.

В заявке «Реала» на эту встречу не оказалось Гарета Бэйла. Три дня назад валлиец получил травму в первой для «сливочных» игре в 2019 году – с «Вильярреалом» (2:2) в гостях. 29-летний вингер может пропустить до четырёх недель. У бедняги Бэйла так много травм, что статистики уже начали путаться в показаниях. Кто-то насчитал 16 повреждений, кто-то – 18, а газета AS – вообще 22. Кажется, валлиец сыграл за «Реал» не больше матчей, чем пропустил, находясь на больничном.

Учитывая травмы Бэйла и Марко Асенсио, многие прогнозировали, что место в стартовом составе «сливочных» получит Иско, чьи отношения с Солари оставляют желать лучшего. Но аргентинский тренер ещё раз продемонстрировал своё отношение к Иско, предпочтя ему юного Винисиуса Жуниора. 18-летний бразилец впервые вышел в основе «Реала» в Примере.

Впрочем, игра доказала правоту Солари хотя бы в вопросе Иско. Винисиус Жуниор – единственный у «Реала», в кого нельзя бросить камень после поражения от басков. Через несколько лет бразилец, вероятно, станет звездой калибра Неймара, а пока ему просто недостаёт опыта, а ещё настоящей мужской силы. Иско же, появившись на поле, просто ничего не показал.

Большинство своих опасных моментов «сливочные» создали благодаря скорости и дриблингу Винисиуса Жуниора, нанесшего шесть ударов и сделавшего три ключевые передачи. Неудачное начало игры (Каземиро привёз пенальти уже на 2-й минуте) заставило левого вингера действовать наглее, чтобы помочь побыстрее сравнять счёт. В первом тайме в одном эпизоде бразилец убежал один на один после передачи Карима Бензема, но не сумел переиграть вратаря, а в другом моменте его рывок к воротам гостей с центра поля прервал загадочный свисток судьи. Вообще судейство сегодня удивило.

Не секрет, что в целом арбитры благосклонно относятся к «Реалу», но Хосе Мунуэра Монтера точно не относится к этим людям. Может, для него действительно только один «Реал» настоящий – из Сан-Себастьяна? Монтера имел все основания назначать пенальти в ворота басков незадолго до перерыва, когда экс-полузащитник Мадрида Асьер Ильяраменди подтолкнул готовившегося нанести удар Серхио Рамоса, и во втором тайме после падения Винисиуса Жуниора в штрафной Херонимо Рульи. Тем не менее ни сам главный судья, ни его тоVARищи с видеоповторами не зафиксировали фолы.

Игра «сливочных» в атаке совсем не потрясала, а те моменты, которые всё-таки создавала команда Солари, некому было завершать. Самый выгодный шанс имел Лукас Васкес: мяч после «парашюта» в его исполнении угодил в штангу ворот «Реала Сосьедад». Всё стало ясно, когда арбитр удалил Васкеса за вторую жёлтую карточку. Покидая поле, разочарованный Лукас разорвал на себе «королевскую» футболку. Гости забили второй гол, в концовке должны были доводить дело до разгрома, как ЦСКА в Лиге чемпионов.

«Реал» опять плох, как будто в Мадрид вернулся Лопетеги. Он напоминает занудного старика, рассказывающего в тысячный раз о своих подвигах в молодости, но уже мало на что способного. Уважение и жалость: вот два чувства, которые испытываешь, смотря на такую команду при Солари. Аргентинец здорово начал с «Реалом», зато теперь, похоже, всё встаёт на свои места. С шестью поражениями в 18 турах о чемпионство в Примере не стоит даже мечтать.