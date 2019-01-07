«Аль-Иттихад» Билича приобрёл Родригеса и Саного

Команда «Аль-Иттихад Джидда» объявила о подписании контрактов с двумя полузащитниками. Пресс-служба клуба из Саудовской Аравии сообщила о переходе Гарри Родригеса из «Галатасарая» и Яя Саного из «Янг Бойз».

По данным турецкой прессы, за 28-летнего игрока «Галатасарай» получит около $ 10 млн, в то время как швейцарская команда обогатится примерно на $ 9 млн за продажу своего хавбека.

Отметим, что клуб «Аль-Иттихад Джидда» возглавляет бывший главный тренер сборной Хорватии и московского «Локомотива» Славен Билич. Под руководством хорватского специалиста клуб в настоящее время идёт на 15-м месте в турнирной таблице, набрав после 15 туров всего шесть очков.