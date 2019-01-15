«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» благодаря дублю Жезуса

В матче 22-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер».

Счёт был открыт уже на 10-й минуте, отличился Габриэл Жезус, которому ассистировал Лерой Зане. В конце первого тайма всё тот же Жезус увеличил преимущество «горожан», реализовав 11-метровый. Во втором тайме счёт довёл до крупного Конор Коди, который отправил мяч в свои ворота.

После матча «Манчестер Сити», набрав 53 очка, остался на втором месте в турнирной таблице английского национального чемпионата. Отставание команды от лидирующего «Ливерпуля» составляет четыре очка. «Вулверхэмптон» (29) занимает 11-е место.

В следующем туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Хаддерсфилдом». Матч состоится 20 января.